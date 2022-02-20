Киевские силовики обстреляли Донецк и попали в два жилых дома
В одном повреждены окна, двери и фасад, а во втором — фасад, остекление и потолок. За последние три часа ВСУ на этом направлении трижды нарушили режим прекращения огня.
Два жилых дома повреждены в Донецке в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По уточнённой информации, повреждение получили два жилых дома в Петровском районе города Донецка", — сообщили в представительстве.
В одном доме повреждены окна, двери и фасад, а во втором — фасад, остекление и потолок. Отмечается, что за последние три часа ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня, выпустив 33 гранаты по населённому пункту Байрак, 10 мин — по Коммунаровке и 21 мину — по Петровскому.
Лайф напоминает, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Позже режим ЧС ввели в Воронежской и Курской областях. Готовность принять эвакуированных граждан выразили почти 30 регионов РФ.
Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак