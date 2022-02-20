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Опубликовано 20 февраля 2022, 19:19

Киевские силовики обстреляли Донецк и попали в два жилых дома

В одном повреждены окна, двери и фасад, а во втором — фасад, остекление и потолок. За последние три часа ВСУ на этом направлении трижды нарушили режим прекращения огня.

Два жилых дома повреждены в Донецке в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По уточнённой информации, повреждение получили два жилых дома в Петровском районе города Донецка", сообщили в представительстве.

В одном доме повреждены окна, двери и фасад, а во втором — фасад, остекление и потолок. Отмечается, что за последние три часа ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня, выпустив 33 гранаты по населённому пункту Байрак, 10 мин — по Коммунаровке и 21 мину — по Петровскому.

МЧС: Эвакуация беженцев будет идти круглосуточно
МЧС: Эвакуация беженцев будет идти круглосуточно

Лайф напоминает, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Позже режим ЧС ввели в Воронежской и Курской областях. Готовность принять эвакуированных граждан выразили почти 30 регионов РФ.

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Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Артем Порвин
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