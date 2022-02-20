Киевские силовики обстреляли Донецк и попали в два жилых дома

В одном повреждены окна, двери и фасад, а во втором — фасад, остекление и потолок. За последние три часа ВСУ на этом направлении трижды нарушили режим прекращения огня.

Два жилых дома повреждены в Донецке в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По уточнённой информации, повреждение получили два жилых дома в Петровском районе города Донецка", — сообщили в представительстве.