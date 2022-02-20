"Поклонник" с ножом: Вооружённое нападение на композитора Колкера в Петербурге попало на видео

Нападение на композитора Колкера в лифте. Видео © Telegram-канал / SHOT

Напавший с ножом на композитора Александра Колкера в лифте в Петербурге подробно знал его биографию. Перед случившимся мужчина общался с музыкантом в магазине. А после, вызвавшись проводить знаменитость до дома, внезапно начал душить его. Этот момент запечатлела видеокамера.

По данным Telegram-канала SHOT, незадолго до нападения Александр Колкер пошёл в "Пятёрочку" за продуктами. Там к нему и присоединился новый знакомый, который проявил в ходе разговора знание биографии композитора. Вызвавшись проводить до квартиры, "поклонник" в лифте внезапно набросился на музыканта и стал душить его, порезал ему руку и губу. Затем выбежал и стремительно скрылся с места происшествия. Орудие нападения — нож — он бросил у подъезда.

Напавший пока не задержан. Пострадавший находится дома. От госпитализации он отказался, но сообщил, что чувствует себя не очень хорошо.

Александр Колкер является автором более сотен песен, среди которых особую популярность в советские годы получили "Туман", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки", "Опять плывут куда-то корабли". Большинство песен написано им в соавторстве с Кимом Рыжовым и впервые исполнено его супругой Марией Пахоменко. Колкер также является лауреатом национальной премии "Музыкальное сердце театра" в номинации "Лучшая музыка (композитор)" за 2009 год.