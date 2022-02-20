США выпустили предупреждение о возможной опасности для американцев в России
К примеру, гражданам Соединённым Штатам не рекомендуется находиться в регионах, граничащих с Украиной, а также пересекать их, направляясь в эту страну.
Посольство Соединённых Штатов предупредило находящихся в России американцев о том, что в РФ в России им может угрожать опасность. Это следует из сообщения на официальном сайте дипмиссии, где в отношении РФ установлен "уровень 4 – воздержаться от поездок".
"По сообщениям СМИ, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург и районы вдоль границы России с Украиной", — говорится в тексте предупреждения.
Отмечается, что угрозы якобы существуют терактов якобы существуют в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины. При этом посольство не приводит ссылки на конкретные публикации СМИ, на основе которых сделаны такие выводы. Также не отмечается, доводили ли эту информацию до представителей РФ по официальным каналам.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время.
Обложка © ТАСС \ Михаил Метцель