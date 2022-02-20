США выпустили предупреждение о возможной опасности для американцев в России

Посольство Соединённых Штатов предупредило находящихся в России американцев о том, что в РФ в России им может угрожать опасность. Это следует из сообщения на официальном сайте дипмиссии, где в отношении РФ установлен "уровень 4 – воздержаться от поездок".

"По сообщениям СМИ, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург и районы вдоль границы России с Украиной", — говорится в тексте предупреждения.