RT запустил "Карту помощи" для поддержки беженцев из Донбасса

В Россию уже прибыли несколько десятков тысяч жителей ЛНР и ДНР. Большинство из них — это дети, в том числе сироты, а также женщины и старики.

Запущена "Карта помощи" для содействия беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Имеющие желание помочь им, приютить могут принять участие в этом проекте RT.