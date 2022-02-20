RT запустил "Карту помощи" для поддержки беженцев из Донбасса
В Россию уже прибыли несколько десятков тысяч жителей ЛНР и ДНР. Большинство из них — это дети, в том числе сироты, а также женщины и старики.
Запущена "Карта помощи" для содействия беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Имеющие желание помочь им, приютить могут принять участие в этом проекте RT.
Для участия необходимо авторизоваться, отметить свою геолокацию, указать количество свободных мест для размещения и свои контактные данные для связи. По всем вопросам можно написать по адресу dom@rttv.ru.
Лайф напоминает, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Позже режим ЧС ввели в Воронежской и Курской областях. Готовность принять эвакуированных граждан выразили почти 30 регионов РФ.
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