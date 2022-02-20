"Как всё это понимать?": Захарова ответила на сообщение Посольства США об опасности для американцев в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова адресовала вопрос Посольству США в РФ, передавало ли оно российским коллегам данные о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.

"Вопрос к Посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнёрским каналам передавали? Если нет, то как это всё понимать?" — написала Захарова в своём телеграм-канале.