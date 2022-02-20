"Как всё это понимать?": Захарова ответила на сообщение Посольства США об опасности для американцев в РФ
Дипломат задала вопрос американскому диппредставительству, передавало ли оно соответствующие данные представителям РФ по официальным партнёрским каналам.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова адресовала вопрос Посольству США в РФ, передавало ли оно российским коллегам данные о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.
"Вопрос к Посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнёрским каналам передавали? Если нет, то как это всё понимать?" — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Как сообщал Лайф, ранее США выпустили предупреждение о возможной опасности для американцев в России. К примеру, гражданам Соединённых Штатов не рекомендуется находиться в регионах, граничащих с Украиной, а также пересекать их, направляясь в эту страну.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время.