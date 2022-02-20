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20 февраля, 20:47

Обнаружено тело загадочно пропавшей звезды сериала "Империя" Линдси Перлман

Последний раз живой 43-летнюю актрису видели 13 февраля. Она ушла из дома и не выходила на связь с близкими. Причина её смерти будет оглашена после проведения необходимых экспертиз.

<p>Линдси Перлман. Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=TPPif_u5qZw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / FOX 11 Los Angeles</a></p>

Линдси Перлман. Кадр из видео © YouTube / FOX 11 Los Angeles

В Голливуде найдена мёртвой актриса Линдси Перлман, о пропаже которой её супруг, телепродюсер Вэнс Смит, заявил несколько дней назад. Об этом сообщает Daily Mail.

Тело 43-летней звезды сериала "Империя" было обнаружено утром 20 февраля в припаркованной на Франклин-авеню машине. По данным издания, оно было завёрнуто в одеяло. Причина смерти женщины будет оглашена после проведения всех необходимых экспертиз.

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Последний раз живой Перлман видели 13 февраля. Она ушла из дома и не выходила на связь с близкими.

Актёрскую карьеру Линдси Перлман начала в юном возрасте. На её счету роли в сериалах "Империя", "Правосудие Чикаго", "Подлый Пит", "Американская домохозяйка", "Судная ночь" и других. Также она занималась стендапом.

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Наталья Исакова

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