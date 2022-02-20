Обнаружено тело загадочно пропавшей звезды сериала "Империя" Линдси Перлман

В Голливуде найдена мёртвой актриса Линдси Перлман, о пропаже которой её супруг, телепродюсер Вэнс Смит, заявил несколько дней назад. Об этом сообщает Daily Mail.

Тело 43-летней звезды сериала "Империя" было обнаружено утром 20 февраля в припаркованной на Франклин-авеню машине. По данным издания, оно было завёрнуто в одеяло. Причина смерти женщины будет оглашена после проведения всех необходимых экспертиз.

Последний раз живой Перлман видели 13 февраля. Она ушла из дома и не выходила на связь с близкими.

Актёрскую карьеру Линдси Перлман начала в юном возрасте. На её счету роли в сериалах "Империя", "Правосудие Чикаго", "Подлый Пит", "Американская домохозяйка", "Судная ночь" и других. Также она занималась стендапом.