Премьер Белоруссии заявил о возможной приостановке экспорта древесины в Литву

Белоруссия может прекратить экспорт древесины в Литву. Такую возможность со словами "если придётся" не исключил премьер-министр республики Роман Головченко.

"Где будет брать Литва древесину и куда денутся литовские деревообработчики — вопрос. Мы просто перекинем древесину на другие рынки, спрос очень большой", — сказал Головченко в интервью литовскому изданию "Вечерние новости", фрагмент которого был показан в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь 1".