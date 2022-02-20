Премьер Белоруссии заявил о возможной приостановке экспорта древесины в Литву
Глава правительства уверен, что его страна сможет с лёгкостью найти другой рынок сбыта. По его мнению, на белорусское дерево большой спрос.
Белоруссия может прекратить экспорт древесины в Литву. Такую возможность со словами "если придётся" не исключил премьер-министр республики Роман Головченко.
"Где будет брать Литва древесину и куда денутся литовские деревообработчики — вопрос. Мы просто перекинем древесину на другие рынки, спрос очень большой", — сказал Головченко в интервью литовскому изданию "Вечерние новости", фрагмент которого был показан в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь 1".
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А ранее Лайф писал, что Белоруссия пригрозила Литве ответными мерами в связи с блокировкой транзита калия. С 1 февраля Вильнюс закрыл канал экспорта, объявив соглашение между предприятиями "Беларуськалий" и "Литовские железные дороги" недействительным.
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