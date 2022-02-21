BFM TV: Макрон дважды за день созванивался с Путиным

Как отмечается на сайте телеканала, второй разговор длился один час, но каких-либо подробностей касательно повторной беседы не приводится.

Макрон и Джонсон назвали эту неделю критически важной для ситуации вокруг Украины

Как сообщал Лайф, Макрон провёл за эти дни целую серию переговоров: в воскресенье созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, затем с украинским коллегой, премьером Британии, с главой Белого дома. Также у него запланирована беседа с канцлером Германии Олафом Шольцем.