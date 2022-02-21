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20 февраля, 23:10

BFM TV: Макрон дважды за день созванивался с Путиным

Французский лидер провёл целую серию переговоров. Он также побеседовал с лидерами Украины, Великобритании, США. Запланирован звонок канцлеру Германии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье, 20 февраля, дважды звонил российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Как отмечается на сайте телеканала, второй разговор длился один час, но каких-либо подробностей касательно повторной беседы не приводится.

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Как сообщал Лайф, Макрон провёл за эти дни целую серию переговоров: в воскресенье созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, затем с украинским коллегой, премьером Британии, с главой Белого дома. Также у него запланирована беседа с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Эмманюэль Макрон. Фото © пресс-служба Кремля

Андрей Григорьев

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