BFM TV: Макрон дважды за день созванивался с Путиным
Французский лидер провёл целую серию переговоров. Он также побеседовал с лидерами Украины, Великобритании, США. Запланирован звонок канцлеру Германии.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье, 20 февраля, дважды звонил российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.
Как отмечается на сайте телеканала, второй разговор длился один час, но каких-либо подробностей касательно повторной беседы не приводится.
Как сообщал Лайф, Макрон провёл за эти дни целую серию переговоров: в воскресенье созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, затем с украинским коллегой, премьером Британии, с главой Белого дома. Также у него запланирована беседа с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Эмманюэль Макрон. Фото © пресс-служба Кремля