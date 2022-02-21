Белый дом: Байден и Макрон обсудили меры сдерживания России
Лидер Франции провёл за эти дни целую серию переговоров: созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, затем с украинским коллегой, премьером Британии и, наконец, главой администрации США.
Президент США Джо Байден и его французский коллега Эмманюэль Макрон в ходе телефонной беседы обсудили меры сдерживания России по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Их разговор состоялся по защищённой связи примерно в полночь по московскому времени. Беседа продолжалась 15 минут. Отмечается, что Байден и Макрон обсудили дипломатические усилия по ситуации вокруг Украины и меры сдерживания в ответ на действия России.
Как сообщал Лайф, Макрон провёл за эти дни целую серию переговоров: созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, затем с украинским коллегой, премьером Британии и, наконец, главой администрации США. Также у него запланирована беседа с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Обложка © Facebook / Élysée