Белый дом: Байден и Макрон обсудили меры сдерживания России

Президент США Джо Байден и его французский коллега Эмманюэль Макрон в ходе телефонной беседы обсудили меры сдерживания России по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Их разговор состоялся по защищённой связи примерно в полночь по московскому времени. Беседа продолжалась 15 минут. Отмечается, что Байден и Макрон обсудили дипломатические усилия по ситуации вокруг Украины и меры сдерживания в ответ на действия России.