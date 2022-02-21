"Практически тропический": Вильфанд рассказал о силе урагана, накрывшего Тихоокеанское побережье России

Сильнейший ветер на Сахалине, Камчатке, Курильских островах, в Хабаровском и Приморском краях в ближайшие дни спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Метеоролог отметил, что это обусловлено бушующим в Тихом океане циклоном. Учёный уточнил, что в некоторых регионах ожидается ураган со скоростью ветра 33–38 м/с.

"Самый сложный регион сейчас — это тихоокеанский берег страны, потому что очень глубокий, практически тропический циклон там бушует. Скорость ветра во всех регионах Тихого океана очень большая в ближайшие дни. На Сахалине ветер в понедельник будет достигать 35 м/с. Это ураган, который сносит всё", — рассказал ТАСС Вильфанд.

По словам Вильфанда, на Курильских островах скорость ветра в ближайшие два дня будет достигать 20–38 м/с, в Хабаровском крае — 25–27 м/с, в Приморском крае — 23–24 м/с, на юге Камчатского края — 25–30 м/с. Метеоролог подчеркнул, что пороговое для урагана значение — 33 м/с — проявится на Камчатке 22 февраля.