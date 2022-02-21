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20 февраля, 22:11

В России изменились правила выдачи ковид-сертификатов

Он будет формироваться однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу. Это будет происходить не позднее трёх календарных дней со дня заявки.

Россияне теперь смогут получать сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесённом заболевании на основании положительного теста на антитела. В начале февраля на интернет-портале правовой информации опубликовали соответствующий приказ Минздрава России.

Теперь в документе будет указываться информация о завершении вакцинации против CoViD-19, факте перенесённого заболевания, вызванного ковидом, либо наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.

В пресс-службе Минздрава отмечают, что тест на антитела можно провести в любой лицензированной лаборатории, а срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Однако повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

Оперштаб Москвы сообщил об изменениях в учёте новых случаев ковида

Оперштаб Москвы сообщил об изменениях в учёте новых случаев ковида

Лайф напоминает, что в Минздраве разъяснили порядок выдачи ковид-сертификатов по экспресс-тесту.

Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Артем Порвин

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