В России изменились правила выдачи ковид-сертификатов
Он будет формироваться однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу. Это будет происходить не позднее трёх календарных дней со дня заявки.
Россияне теперь смогут получать сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесённом заболевании на основании положительного теста на антитела. В начале февраля на интернет-портале правовой информации опубликовали соответствующий приказ Минздрава России.
Теперь в документе будет указываться информация о завершении вакцинации против CoViD-19, факте перенесённого заболевания, вызванного ковидом, либо наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.
В пресс-службе Минздрава отмечают, что тест на антитела можно провести в любой лицензированной лаборатории, а срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Однако повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.
Лайф напоминает, что в Минздраве разъяснили порядок выдачи ковид-сертификатов по экспресс-тесту.
Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков