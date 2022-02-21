В России изменились правила выдачи ковид-сертификатов

Россияне теперь смогут получать сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесённом заболевании на основании положительного теста на антитела. В начале февраля на интернет-портале правовой информации опубликовали соответствующий приказ Минздрава России.

Теперь в документе будет указываться информация о завершении вакцинации против CoViD-19, факте перенесённого заболевания, вызванного ковидом, либо наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.