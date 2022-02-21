"Омикрон" среднего уха: Отоларинголог — о неожиданных последствиях "лёгкого" штамма ковида Практикующий врач рассказал, что с появлением нового, африканского штамма участились случаи серьёзных ушных инфекций. 20 февраля, 21:40 Фото © Shutterstock

Владимир Зайцев Врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук

"Омикрон" чаще поражает уши?

Да, к сожалению, это так, это достаточно новая особенность, хочется сказать слово "фишка", новый симптом. Если раньше начиналось всё с боли в горле, с явлений риносинусита, когда нос был заложен, были выделения из носа, яркая клиническая симптоматика, то теперь пошла новая история, начинает закладывать уши. Началось всё с самих медиков, которые работают в красной зоне или с пациентами с "омикроном", а теперь всё это перешло и на самих пациентов.

Раньше, когда был изначальный SARS-CoV-2, опасность шла со стороны бронхолёгочной системы, то есть отёк лёгких и тяжёлая некупируемая пневмония. И страдали по большей части пожилые люди, потому что у них бронхолёгочные заболевания уже накоплены за всю жизнь и склонность к пневмонии очень высокая.

Сейчас инфекция молодеет, она уже бьёт в основном по молодым людям, подросткам, детям, людям трудоспособного возраста, и она останавливается на уровне лор-органов. Это, с одной стороны, означает более лёгкое течение, но оно более лёгкое в плане смертности, то есть не так уж опасно. Но, безусловно, качество жизни при этом никакое.

И второй момент: это имеет уже выраженную хронизацию. То есть, переболев "омикроном", получить себе хронический евстахиит, или синусит, или тонзиллофарингит, ларингит, ничего в этом хорошего нет. Или постназальный отёк, когда слизь течёт по задней стенке глотки или постоянно заложено ухо и это всё ещё и рецидивирует, то есть время от времени начинает снова проявлять себя.

Симптомы ушного "омикрона"

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С этого точно не начинается. Начинается всё с головной боли, за ней следует заложенность носа, за этим идёт давление на уровне пазух носа, клеток решётчатого лабиринта, затруднённое носовое дыхание, и потом уже воспаление устремляется в носоглотку. И только на третий-четвёртый день возникает заложенность уха.

Внезапно начинает болеть голова, потом заложило нос, повысилась температура, начало трясти, лихорадить, человек может только в лёжку лежать, он понимает, что в пятницу ему было нормально, он ходил на работу, общался с людьми, а в субботу его накрыло волной и заложило уши. Что предположить? Вот он, "омикрон", пришёл.

Дальше смотрим, как протекает состояние. Если идёт по нисходящей, то есть проходит, отпускает, вы симптоматическое лечение принимаете, но вас отпускает, понемногу всё заканчивается. Или начинает ухудшаться состояние. И чем сильнее этот гул, давление, ощущение заложенности, тем хуже. Вы дожидаетесь отрицательных ПЦР-тестов, проходит инфекционный период, и вы обращаетесь к доктору.

Как развивается "омикронная" ушная инфекция

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Дело в том, что в носоглотке находятся глоточные области слуховых труб, по-другому они называются евстахиевы трубы, и их стойкая длительная заложенность приводит к ощущению оглушённости, дискомфорта, гула. Люди слышат гул внутри своей головы, многие думают, что это серная пробка или отит. На самом деле это не серная пробка и не отит, это выраженный отёк, отёк в самой середине черепа: слуховая труба изнутри покрыта слизистыми оболочками, слизистая оболочка отекает, просвет слуховой трубы закрывается полностью.

Пока просвет слуховой трубы не восстановится, не восстановится дренажно-вентиляционная функция слуховой трубы, человек будет находиться в состоянии оглушённом. Люди, как вам сказать, попросту дуреют, поскольку находятся в дискомфортном состоянии длительном, которое никак не может прекратиться. Называется этот диагноз "евстахиит", воспаление евстахиевой трубы. Если присоединяется ещё и среднее ухо, то это будет тубоотит (тубус — это труба, отос — это ухо).

Это может быть и постковидный синдром. Кстати, так бывает очень часто, когда явления "омикрона" уже все ушли, ПЦР-тесты отрицательные, человек уже не опасен, так сказать, для общества, может ходить на работу, в институт, в школу. Но тем не менее развивается заложенность, и она уже никуда уходить не хочет. Поэтому это может наступить как в острый период, так и уже быть проявлением постковидного синдрома.

Последствия "омикронных" осложнений на уши

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Инфекция может дойти и до мозга. Если мы говорим про исключительно слуховую трубу — то нет, но если мы говорим про среднее ухо — то да. Например, у человека болит сильно ухо, то есть это уже тубоотит, то есть воспалены уже и слуховая труба, и среднее ухо. Начинается нагноение, гнойный процесс. Гною деваться некуда. Барабанная перепонка хоть и истончается вследствие воспаления, но не рвётся. То есть самопроизвольного разрыва не происходит. И гной распирает настолько сильно в среднем ухе, что он устремляется уже в оболочку головного мозга по расщелинам специальным. Это называется вторичный гнойный отогенный менингит. То есть не менингококковая инфекция, не первичный менингит, а именно гнойный процесс, который развился в ухе.

А самое главное, что эта заложенность может ещё и остаться навсегда, вот в чём сложность, потому что просвет слуховой трубы может полностью спаяться на всём протяжении и не вернуться. Развиваются контрактуры, развиваются так называемые стрии, спайки, которые не дают восстановиться просвету слуховой трубы. Эта оглушённость может мучить человека уже пожизненно.

Как лечат ушной "омикрон"

То, что человек может сам для себя сделать, — это принимать противоотёчные препараты, десенсибилизирующие, которые снимают отёк, закапывать сосудосуживающие капли в нос, потому что они будут сокращать слизистую носа и носоглотки, проводить пневмомассаж барабанных перепонок. Для этого применяется специальная спринцовка, желательно делать гимнастику. Кстати говоря, помогает. То есть разжёвывать жевательную резинку, работает жевательная мускулатура и начинает двигать мышцу, натягивающую слуховую трубу, и таким образом происходит стимуляция слуховой трубы. Есть и специальная гимнастика для слуховых труб.

Иногда в этом случае помогают назальные кортикостероиды, но при условии, что они не противопоказаны. Это гормональные спреи в нос, доктор должен посмотреть и сказать, подойдут они вам или нет, можно ими пользоваться или нельзя. И, безусловно, если мы говорим уже про кабинет лор-врача, есть серия процедур: это катетеризация слуховой трубы. То есть через специальный катетер вводятся лекарственные препараты непосредственно в слуховую трубу, где возникла проблема.

Может дойти и до операции. Если тубоотит уже переходит в острый средний отит, происходит воспаление, потом нагноение, происходит прорыв гноя, и в таком случае врач может оперативным методом сделать разрез и выпустить этот гной через барабанную перепонку наружу. Операция называется пароцинтез. Это один из плохих сценариев.

Но доктор может помочь, когда он может помочь. То есть если пациент с этим проходил месяцы, то за три-четыре месяца это уже, извините, приобретает стойкий необратимый характер.

Поэтому очень важно к этому относиться серьёзно, не поверхностно, не шутейно, со смехом и ухмылкой какой-то. Здесь очень важно распознавать интуитивно и интимно чувствовать, что с тобой происходит. И не обнадёживаться, не уповать на какое-то самовыздоровление.

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Авторы Адель Романенкова