Врач Терновой рассказал о типичных болезнях офисных работников

Воспаление сухожилий, онемение и боли в пальцах — самые характерные для офисных работников заболевания. Директор центра реабилитации Сеченовского университета, травматолог-ортопед, Константин Терновой рассказал, что с возрастом изменения а пальцах происходят у всех, а те, у кого деятельность чаще связана с сидением за столом, к тому же подвержены и проблемам с лучезапястной областью.

"Происходит туннельный синдром. Сухожилия отекают, связки отекают и может зажать в узких местах. Воспаление сопровождается болью при движении пальцами. Требуется противовоспалительная терапия, массаж, отдых", — сказал Константин Терновой в интервью порталу Ura.ru.

Его коллега, врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко также назвал среди характерных заболеваний синдром запястного канала. Нерв пережимается и начинают сильно неметь пальцы рук. Если проблему не решать, человека ждут сильные боли.

"Это происходит не только у тех, кто работает за компьютером, но и у тех, кто просто руками что-то много делает, например, вышивает, листает ленту в телефоне. Это лечится с помощью специальных упражнений", — сообщил Евдокименко.