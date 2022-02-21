Трое мирных жителей ранены в результате обстрела украинскими силовиками ЛНР

К полуночи представительство республики в СЦКК зафиксировало уже 66 нарушений режима прекращения огня. Обстрел вёлся по 24 населённым пунктам.

Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела киевскими силовиками посёлков Пришиб и Знаменка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"На славяносербском направлении боевики 57-й отдельной мотопехотной бригады из 120-миллиметровых миномётов обстреляли населённый пункт Пришиб. В результате преступных действий разрушен один дом, мирный житель получил травматическую ампутацию нижней конечности. В населённом пункте Знаменка двое мирных жителей получили осколочные ранения, также зафиксировано повреждение крыш двух жилых домов и повреждено остекление", — говорится в заявлении Филипоненко.

Он также отметил, что по состоянию на 00:00 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 66 нарушений режима прекращения огня. Со стороны Украины обстреляли 24 населённых пункта республики.

"Преступные действия украинских вооружённых формирований, санкционированные киевским военно-политическим руководством, имеют целью возобновить геноцид населения Донбасса", — резюмировал Филипоненко.

Ранее Лайф писал, что Народная милиция ЛНР сообщила об обострении ситуации на всём фронте. По утверждению представителей республик, киевские силовики начали применять тяжёлую артиллерию и ведут практически нескончаемый огонь.