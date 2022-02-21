Евродепутат от Франции Барделла заявил о справедливости требований РФ к НАТО

Лидер французской партии "Национальное объединение" депутат Европейского парламента от Франции Жордан Барделла назвал справедливыми требования России к НАТО не приближаться к её границе.

"Россия и её президент Владимир Путин справедливо требуют от НАТО, чтобы альянс не приближался к российской границе", — сказал Барделла в эфире телеканала BFM.

Он отметил, что обещание о нерасширении НАТО на восток было дано в 1991 году американской администрацией президенту СССР Михаилу Горбачёву, но с тех пор не соблюдалось. Барделла сравнил США с "жандармом мира, стремящимся к экспансии", который "приближается к границе РФ, следуя логике холодной войны". По словам парламентария, важную роль в процессе деэскалации должна сыграть Франция. Евродепутат высказал убеждение в том, что задача Парижа — "искать баланс и способствовать примирению".

"Я считаю, что нельзя воевать с Россией, нужно искать сбалансированный подход. Следует решительно избавиться от антироссийского синдрома", — подчеркнул Барделла.