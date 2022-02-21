НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 февраля, 21:13

Евродепутат от Франции Барделла заявил о справедливости требований РФ к НАТО

Парламентарий подчеркнул, что нельзя воевать с Россией, нужно искать сбалансированный подход. Он напомнил об обещании альянса о нерасширении, данном Горбачёву в 1991 году.

Лидер французской партии "Национальное объединение" депутат Европейского парламента от Франции Жордан Барделла назвал справедливыми требования России к НАТО не приближаться к её границе.

"Россия и её президент Владимир Путин справедливо требуют от НАТО, чтобы альянс не приближался к российской границе", — сказал Барделла в эфире телеканала BFM.

Он отметил, что обещание о нерасширении НАТО на восток было дано в 1991 году американской администрацией президенту СССР Михаилу Горбачёву, но с тех пор не соблюдалось. Барделла сравнил США с "жандармом мира, стремящимся к экспансии", который "приближается к границе РФ, следуя логике холодной войны". По словам парламентария, важную роль в процессе деэскалации должна сыграть Франция. Евродепутат высказал убеждение в том, что задача Парижа — "искать баланс и способствовать примирению".

"Я считаю, что нельзя воевать с Россией, нужно искать сбалансированный подход. Следует решительно избавиться от антироссийского синдрома", — подчеркнул Барделла.

Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину

Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину

Как писал Лайф ранее, лидеры европейских правых партий указали на "неэффективность дипломатии ЕС" по Украине. Они выразили озабоченность данной обстановкой, а также отметили желание скорейшего разрешения конфликта.

Обложка © Twitter / Zelazna_Dywizja

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1