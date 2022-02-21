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20 февраля, 21:22

Байден обсудил с членами Совета нацбезопасности ситуацию на Украине

Отмечается, что американский лидер продолжает следить за положением дел в регионе. Его команда регулярно докладывает о развитии событий.

<p>Президент США Джо Байден © Пресс-служба Белого дома</p>

Президент США Джо Байден © Пресс-служба Белого дома

Президент США Джо Байден обсудил ситуацию на Украине с членами Совета национальной безопасности. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома.

Подробности не приводятся. Лишь отмечается, что американский лидер созвал заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последнее развитие событий относительно якобы имеющего место наращивания Россией сил у границы с Украиной.

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Лайф напоминает, что с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".

Артем Порвин

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