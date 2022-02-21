Байден обсудил с членами Совета нацбезопасности ситуацию на Украине

Отмечается, что американский лидер продолжает следить за положением дел в регионе. Его команда регулярно докладывает о развитии событий.

Президент США Джо Байден обсудил ситуацию на Украине с членами Совета национальной безопасности. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома.