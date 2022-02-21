Мошенники освоили новый способ и стали переводить деньги россиянам
Перед этим будущую жертву завлекают различными выгодами, но результат всё равно будет плачевным: гражданин может лишиться довольно большой суммы.
Мошенники теперь не только показывают потенциальной жертве баланс на счёте в личном кабинете на фейковом сайте, но и по-настоящему пополняют банковскую карту человека в среднем на 10–15 тысяч рублей, выдавая это за прибыль от совершённых сделок. Частичные выплаты жертвам увеличивают "средний чек" кражи и "длительность жизни" преступного ресурса до его блокировки, пояснили эксперты.
Как пишут "Известия", схема обмана проста и известна уже давно: мошенники создают сайты-приманки для торговли на бирже, мимикрирующие под известные инвестиционные компании. Злоумышленники затем убеждают россиян зарегистрироваться в подставном личном кабинете и перевести средства якобы на брокерский счёт.
"Мошенники теперь не только показывают потенциальной жертве баланс на счёте в личном кабинете на фейковом сайте. Они на самом деле пополняют банковскую карту человека в среднем на 10–15 тысяч рублей, называя их заработанными средствами на совершённых сделках. У потенциальной жертвы повышается доверие и снижается чувство осторожности", — пояснил директор по безопасности "Почта банка" Станислав Павлунин.
Он отмечает, что на волне эйфории от лёгкого заработка люди переводят мошенникам уже значительные суммы. А те, тратя небольшие средства, в итоге срывают большой куш.
О новой схеме обмана знают крупнейшие игроки на финансовом рынке — Мосбиржа, ВТБ, "ББР банк", БКС. Их представители отмечают, что пока она слабо распространена, но сами будущие жертвы мошенников могут способствовать её масштабированию.
А ранее Лайф писал, что пенсионерка перевела почти миллион рублей мошенникам, заявившим о росте её вложений в МММ. "Представители пирамиды" сказали пенсионерке, что её деньги не сгорели, а, наоборот, приумножились. Но, чтобы их получить, нужно уплатить госпошлину.
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