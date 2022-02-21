Мошенники освоили новый способ и стали переводить деньги россиянам

Мошенники теперь не только показывают потенциальной жертве баланс на счёте в личном кабинете на фейковом сайте, но и по-настоящему пополняют банковскую карту человека в среднем на 10–15 тысяч рублей, выдавая это за прибыль от совершённых сделок. Частичные выплаты жертвам увеличивают "средний чек" кражи и "длительность жизни" преступного ресурса до его блокировки, пояснили эксперты.

Как пишут "Известия", схема обмана проста и известна уже давно: мошенники создают сайты-приманки для торговли на бирже, мимикрирующие под известные инвестиционные компании. Злоумышленники затем убеждают россиян зарегистрироваться в подставном личном кабинете и перевести средства якобы на брокерский счёт.

"Мошенники теперь не только показывают потенциальной жертве баланс на счёте в личном кабинете на фейковом сайте. Они на самом деле пополняют банковскую карту человека в среднем на 10–15 тысяч рублей, называя их заработанными средствами на совершённых сделках. У потенциальной жертвы повышается доверие и снижается чувство осторожности", — пояснил директор по безопасности "Почта банка" Станислав Павлунин.

Он отмечает, что на волне эйфории от лёгкого заработка люди переводят мошенникам уже значительные суммы. А те, тратя небольшие средства, в итоге срывают большой куш.

О новой схеме обмана знают крупнейшие игроки на финансовом рынке — Мосбиржа, ВТБ, "ББР банк", БКС. Их представители отмечают, что пока она слабо распространена, но сами будущие жертвы мошенников могут способствовать её масштабированию.