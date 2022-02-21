Вице-канцлер ФРГ Хабек: Из-за санкций против РФ пострадает Германия

Новые антироссийские санкции, которые может ввести Запад, ударят и по германской экономике, отметил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

"Дипломатические усилия идут полным ходом. Но если Россия ещё больше обострит конфликт, то ЕС в координации с партнёрами ответит на это жёсткими экономическими санкциями", — утверждает Хабек в интервью газете Handelsblatt.

Хабек заявляет, что Германия к такому развитию событий готова. Он подчеркнул также, что пострадать может экономика ФРГ, причём сильно.

"Но речь идёт о европейской безопасности, это также ясно нашим компаниям", — заявил министр.