Вице-канцлер ФРГ Хабек: Из-за санкций против РФ пострадает Германия
Политик отметил, что такое развитие событий для страны очевидно, но Берлин к этому якобы готов. Он рассматривает ситуацию в контексте "европейской безопасности" в целом.
Новые антироссийские санкции, которые может ввести Запад, ударят и по германской экономике, отметил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.
"Дипломатические усилия идут полным ходом. Но если Россия ещё больше обострит конфликт, то ЕС в координации с партнёрами ответит на это жёсткими экономическими санкциями", — утверждает Хабек в интервью газете Handelsblatt.
Хабек заявляет, что Германия к такому развитию событий готова. Он подчеркнул также, что пострадать может экономика ФРГ, причём сильно.
"Но речь идёт о европейской безопасности, это также ясно нашим компаниям", — заявил министр.
Ранее Лайф сообщал о заявлении Блинкена о том, что США будут вводить санкции против РФ в самый последний момент. По версии госсекретаря Соединённых Штатов, цель американских рестрикций состоит прежде всего "в сдерживании России от начала вооружённого конфликта".
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