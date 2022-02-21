Бывший гендиректор Merlion задержан по делу о ложном доносе и фабрикации улик

Бывший генеральный директор компании Merlion Вячеслава Симоненко задержан по подозрению в заведомо ложном доносе и даче ложных показаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, Симоненко проходит по статьям Уголовного кодекса РФ № 307 (заведомо ложные показания потерпевшего), № 306 (заведомо ложный донос) и № (фальсификация доказательств). Следствие ходатайствует об аресте, документы уже поступили в суд. Заседание назначено на понедельник, 21 февраля.

Прежде Симоненко был в статусе потерпевшего по делу совладельцев компании Merlion. Они обвинялись в поджоге дома в Красногорске и покушении на убийство Симоненко, но считают себя невиновными.