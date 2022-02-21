Авиакомпания Swiss приостановила полёты на Украину до 28 февраля

Другие перевозчики, входящие в группу Lufthansa, также объявили о временном прекращении воздушного сообщения с Киевом с понедельника. К ним относятся Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings.

На фоне обострения кризиса вокруг Украины авиакомпания Swiss, она же "Швейцарские авиалинии", с 21 по 28 февраля приостанавливает полёты из Цюриха в Киев и обратно. Перевозчик является "дочкой" немецкой авиакомпании Lufthansa, которая ранее также ограничила авиасообщение с Украиной в эти же сроки.

"Swiss International Airlines приостанавливает рейсы из Цюриха в Киев и обратно с 21 по 28 февраля. Главным приоритетом в любое время для нас являются безопасность пассажиров и членов экипажей", — цитирует представителя авиакомпании Би-би-си.

Он отметил, что Swiss продолжает внимательно следить за ситуацией и находится на связи с властями Украины. И другие авиакомпании, входящие в группу Lufthansa, также объявили о приостановке полётов. К ним относятся Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings. Самолёты немецкого перевозчика не будут в этот же период летать и в Одессу. А вот рейсы во Львов сохранятся.