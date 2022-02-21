Юрист Соловьёв рассказал, что нужно немедленно делать после звонка мошенника

Причина "успехов" телефонных мошенников кроется в том, что россияне чаще всего не сообщают в банки и правоохранительные органы о звонках неизвестных лиц с подозрительными вопросами и предложениями. Такое мнение высказал заслуженный юрист России, автор книги "Как не стать жертвой телефонного мошенничества" Иван Соловьёв.

"Очень многие преступления остаются нераскрытыми из-за отсутствия сообщений. Статистика говорит, что только 25% людей, которым поступают звонки от телефонных мошенников, сообщают об этом в банк или в правоохранительные органы", — объяснил Иван Соловьёв в беседе с радио Sputnik.

Юрист настоятельно рекомендует после таких бесед незамедлительно обращаться в банк и полицию. Это поможет не только в поиске преступников, но и непосредственно потерпевшему. Как минимум в банк следует позвонить, чтобы поменять все коды доступа к своим счетам, заблокировать карты и провести полную ревизию того, что у вас есть в этом финансовом учреждении, подчёркивает Соловьёв.

"Если утечки данных не произошло, то всё равно нужно сообщать в банк о звонке мошенников. Дело в том, что банки ведут статистику этих случаев и ведут учёт способов, которыми пользуются мошенники. Ваша информация поможет разработать новые меры по противодействию мошенникам. Конечно, в свой банк надо сообщать о любых подозрительных звонках", — заключил Соловьёв.