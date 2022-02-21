Полянский заявил о риске обострения из-за игнорирования Западом действий Киева

В Луганской и Донецкой народных республиках фиксируют многочисленные обстрелы со стороны украинских силовиков. Продолжается эвакуация местных жителей в Россию.

Если западные страны продолжат игнорировать обстрелы Донбасса со стороны украинских войск, это может подтолкнуть Киев к полномасштабному наступлению. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Учитывая тот факт, что наши западные коллеги пытаются смотреть сквозь пальцы на то, что происходит на востоке, с самого начала отрицая, что Украина обстреливает эти территории, предполагая, что всё, что может произойти здесь, будет результатом российской провокации, — с такой поддержкой есть весьма вероятный риск, что у кого-то на Украине появится соблазн спровоцировать повстанцев, эти территории", — сказал Полянский в эфире ютуб-канала The Mother of All Talkshows.

Он отметил, что Франция в качестве участницы "нормандского формата" могла бы оказать влияние на правящую элиту Украины, убедить её выполнять Минские соглашения. Такие действия можно было бы только приветствовать, добавил Полянский.