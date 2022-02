Полянский заявил о риске обострения из-за игнорирования Западом действий Киева

"Учитывая тот факт, что наши западные коллеги пытаются смотреть сквозь пальцы на то, что происходит на востоке, с самого начала отрицая, что Украина обстреливает эти территории, предполагая, что всё, что может произойти здесь, будет результатом российской провокации —с такой поддержкой есть весьма вероятный риск, что у кого-то на Украине появится соблазн спровоцировать повстанцев, эти территории", - сказал Полянский в эфире YouTube-канала The Mother of All Talkshows.