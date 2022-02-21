Глава Минобороны Украины назвал неуместными заявления о готовящемся вторжении России

При этом он заверяет, что вооружённые силы страны готовы к сопротивлению и встрече гипотетического противника. По мнению Резникова, в подобных условиях страна живёт с 2013 года.

Заявления о том, что Россия якобы готовится напасть на Украину в ближайшие дни, неуместны. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его данным, у границы, вопреки сообщениям западных СМИ, нет "ударной группировки" российских войск.

"Сегодня, по состоянию на этот час, ударной группировки со стороны РФ ни в одном городе, где они окружили Украину, пока не сформировано. Поэтому говорить о том, что будет завтра-послезавтра нападение, на мой взгляд, неуместно", — заявил Алексей Резников.