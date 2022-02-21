Глава Минобороны Украины назвал неуместными заявления о готовящемся вторжении России
При этом он заверяет, что вооружённые силы страны готовы к сопротивлению и встрече гипотетического противника. По мнению Резникова, в подобных условиях страна живёт с 2013 года.
Заявления о том, что Россия якобы готовится напасть на Украину в ближайшие дни, неуместны. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его данным, у границы, вопреки сообщениям западных СМИ, нет "ударной группировки" российских войск.
"Сегодня, по состоянию на этот час, ударной группировки со стороны РФ ни в одном городе, где они окружили Украину, пока не сформировано. Поэтому говорить о том, что будет завтра-послезавтра нападение, на мой взгляд, неуместно", — заявил Алексей Резников.
При этом он считает, что некая возможная угроза со стороны России сохраняется, однако в таких условиях Украина якобы живёт с 2014 года. Министр заверил, что ВСУ готовы к сопротивлению.
Лайф напоминает, что с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
Обложка © Twitter / Алексей Резников