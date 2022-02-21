"Окна трещат по швам": На Сахалине из-за циклона отменяют занятия и закрывают дороги

Сильнейшая метель обрушилась ночью на Южно-Сахалинск. Скорость ветра достигает ураганных значений — до 33 м/с. Общественный транспорт меняет маршруты, чтобы безопасно добраться до мест назначения. Местные власти обратились к работодателям с призывом временно отправить сотрудников на удалённый формат работы.

"Сильные перемёты в районе аэропорта. Но метель продолжается, возможно, будем закрывать часть маршрутов. Поэтому работодателей призываем максимально отпустить людей на удалёнку", — цитирует АСТВ.ру пресс-службу администрации.

Местные жители жалуются на то, что "дорожные знаки грозят упасть на дорогу", а "окна в домах трещат по швам". Метель создаёт на некоторых участках дорог нулевую видимость. Сильно заметена трасса на Синегорск. Из-за ограничения видимости дорогу Троицкое – Новотроицкое закрыли. По словам очевидцев, цены на услуги такси взлетели втрое и стали "как билет на самолёт": поездка на машине экономкласса превышает 500 рублей. В большинстве районов школьников отправили на дистанционку, в том числе на Курильских островах. В аэропорту задержали минимум 12 рейсов. Также из-за непогоды приостановлена работа паромной переправы Ванино (Хабаровский край) – Холмск (Сахалин), связывающей остров с материком.

"21 февраля паромная переправа Ванино – Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе. Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий", — сообщается на сайте ГУ МЧС России по области.

Со второй половины дня и ночью в Северо-Курильске прогнозируется скорость ветра 25–30 м/с и ураганные порывы до 33–38 м/с.