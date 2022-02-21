Оказался южносахалинцем: Задержан подозреваемый в нападении с ножом на композитора Колкера

Буквально через несколько часов после нападения с ножом на композитора Александра Колкера в лифте в Петербурге подозреваемого задержали. Полиция, получив сообщение от 88-летнего музыканта о происшествии с ним в районе Чёрной речки, по горячим следам вычислила злоумышленника.

"В результате принятых мер оперативники установили личность и местонахождение злоумышленника и по горячим следам задержали его в одном из хостелов. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска", — сообщает пресс-служба МВД РФ.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства и выяснения мотивов нападения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчину проверят на причастность к другим подобным преступлениям.