Оказался южносахалинцем: Задержан подозреваемый в нападении с ножом на композитора Колкера
46-летний мужчина доставлен в полицию, где ему предстоит объяснить причину нападения на пожилого музыканта, создавшего немало популярных песен.
Буквально через несколько часов после нападения с ножом на композитора Александра Колкера в лифте в Петербурге подозреваемого задержали. Полиция, получив сообщение от 88-летнего музыканта о происшествии с ним в районе Чёрной речки, по горячим следам вычислила злоумышленника.
"В результате принятых мер оперативники установили личность и местонахождение злоумышленника и по горячим следам задержали его в одном из хостелов. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска", — сообщает пресс-служба МВД РФ.
Подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства и выяснения мотивов нападения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчину проверят на причастность к другим подобным преступлениям.
Мужчина с ножом напал на композитора Александра Колкера накануне. Потерпевший сообщил Лайфу, что не желает комментировать ситуацию, так как чувствует себя очень плохо.
Обложка: кадр из видео © YouTube-канал / МВД МЕДИА