"Не могу припомнить подобного": Предупреждение об опасности для американцев в России удивило экс-посла Макфола

Адресованное гражданам США предупреждение американского посольства в РФ о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции в Москве, Санкт-Петербурге и районах вдоль границы России с Украиной" удивило даже экс-посла США в России Майкла Макфола.

"Это весьма необычно. Не могу припомнить сообщение наподобие такого (кроме того раза, когда у нашей резиденции в Спасо-хаусе была демонстрация и мы сказали людям избегать этого района)", — сообщил Макфол в "Твиттере".

В посольстве рекомендовали американцам подготовить план эвакуации, "не предполагающий помощи правительства США".