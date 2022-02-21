"Не могу припомнить подобного": Предупреждение об опасности для американцев в России удивило экс-посла Макфола
Он назвал это сообщение "весьма необычным". Речь идёт об информации от дипломатической миссии Соединённых Штатов. Удивило оно и российский МИД.
Майкл Макфол. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Адресованное гражданам США предупреждение американского посольства в РФ о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции в Москве, Санкт-Петербурге и районах вдоль границы России с Украиной" удивило даже экс-посла США в России Майкла Макфола.
"Это весьма необычно. Не могу припомнить сообщение наподобие такого (кроме того раза, когда у нашей резиденции в Спасо-хаусе была демонстрация и мы сказали людям избегать этого района)", — сообщил Макфол в "Твиттере".
В посольстве рекомендовали американцам подготовить план эвакуации, "не предполагающий помощи правительства США".
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Ранее Лайф сообщал, что США выпустили предупреждение о возможной опасности для американцев в России. К примеру, гражданам Соединённых Штатов не рекомендуется находиться в регионах, граничащих с Украиной, а также пересекать их, направляясь в эту страну.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время.