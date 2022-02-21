"Страна": Зеленский решил дождаться признания Россией республик Донбасса

По мнению источников газеты, лидер Украины рассчитывает дотянуть до этого момента, чтобы не реализовывать Минские соглашения, хотя обещал западным партнёрам обратное.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Россия заявит о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, чтобы он мог не выполнять Минские соглашения. Об этом пишет украинская газета "Страна.ua" со ссылкой на источники, близкие к офису лидера страны.

"Признание Россией республик на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения. В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2", — сказал один из источников газеты.

По его мнению, в офисе Зеленского рассчитывают, что, если затягивать с реализацией соглашений, благодаря таким действиям России "проблема решится сама собой". Дело в том, что Киев не хочет начинать прямые переговоры с Луганском и Донецком, как того требует Минск-2, а также вносить поправки в конституцию, которые бы дали особый статус Луганской и Донецкой областям.

Также, как пишет газета, Зеленский планирует воспользоваться обострением ситуации в Донбассе, чтобы не выполнять обещания канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о предоставлении пакета законопроектов по Донбассу. В то же время Киев не верит в возможность "вторжения" России.