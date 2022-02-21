TikTok и Минпросвещения займутся популяризацией языков народов России

Социальная сеть TikTok совместно с Минпросвещения РФ и НИУ ВШЭ запускает проект по популяризации языков народов России. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

"Платформа запускает проект #расскажународном. Сообщество TikTok сможет больше узнать о многонациональном, лингвистическом и культурном богатстве России, открыть для себя новые удивительные факты о родной стране и её жителях", — говорится в сообщении.

Пользователям предложат узнать больше о многоязычии России в интерактивной форме. В рамках проекта будет запущена шоу-викторина с участием популярных создателей видеороликов на платформе и знаменитостей.