Художник нарисовал Биг-Бен из сотни тысяч знаков на печатной машинке
Он рассказал, что внутри рисунка скрыто много тайных посланий. Ни одно из них не является политическим, сразу заверил молодой человек.
Художник нарисовал Биг-Бен на печатной машинке. Видео © Reddit / JamesCookArtwork
Из 100 тысяч букв, цифр и знаков препинания на антикварной печатной машинке художник Джеймс Кук из города Брейнтри, что в Великобритании, нарисовал Биг-Бен. Специально для этого он приехал в Лондон на две недели. На пяти полотнах творцу удалось целиком поместить британский парламент с его главной достопримечательностью.
"В преддверии моей лондонской выставки в апреле я создал новые арты при помощи пишущих машинок в Лондоне. Покажу этот покадровый ролик, снятый у Темзы, прямо напротив Вестминстерского дворца. Он был сделан ещё в январе. Рисунок напечатан на пишущей машинке SCM 1970-х годов", — сообщил художник в Reddit.
Он также рассказал, что внутри рисунка скрыто много тайных посланий, написанных машинописным шрифтом, ни одно из них не является политическим. Там рассказывается об архитектуре и конструкции дворца.
Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге художник-реставратор нашла трогательную записку при восстановлении иконы. Послание, которое относится к 20–30-м годам прошлого столетия, было спрятано между образом и задней стенкой киота.
Обложка: кадр из видео © Reddit / JamesCookArtwork