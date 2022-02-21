Художник нарисовал Биг-Бен из сотни тысяч знаков на печатной машинке

Художник нарисовал Биг-Бен на печатной машинке. Видео © Reddit / JamesCookArtwork

Из 100 тысяч букв, цифр и знаков препинания на антикварной печатной машинке художник Джеймс Кук из города Брейнтри, что в Великобритании, нарисовал Биг-Бен. Специально для этого он приехал в Лондон на две недели. На пяти полотнах творцу удалось целиком поместить британский парламент с его главной достопримечательностью.

"В преддверии моей лондонской выставки в апреле я создал новые арты при помощи пишущих машинок в Лондоне. Покажу этот покадровый ролик, снятый у Темзы, прямо напротив Вестминстерского дворца. Он был сделан ещё в январе. Рисунок напечатан на пишущей машинке SCM 1970-х годов", — сообщил художник в Reddit.

Он также рассказал, что внутри рисунка скрыто много тайных посланий, написанных машинописным шрифтом, ни одно из них не является политическим. Там рассказывается об архитектуре и конструкции дворца.