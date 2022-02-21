В Хабаровском крае схватка тигров закончилась гибелью редкого животного

Возле посёлка Южный в районе имени Лазо Хабаровского края обнаружен труп молодого тигра, который, скорее всего, погиб от ран, полученных в схватке с более крупным самцом. Опираясь на предварительные данные, экспертам удалось установить приблизительную картину произошедшего в лесу.

Погибший в схватке тигр. Фото © amur-tiger.ru

"Тигрята, вступая во взрослую жизнь, активно перемещаются по ареалу в поисках собственного участка... И, к сожалению, во время странствий могут произойти подобные трагедии: молодой тигр в поединке с более крупным самцом получает ранения, которые становятся для проигравшего смертельными", — пояснил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Специалисты зафиксировали расположение следов, в том числе крови, "лёжки" и большое количество шерсти, что достаточно чётко свидетельствует о причинах гибели тигра. Размер лапы более крупного самца, судя по оставленным им на снегу отпечаткам, примерно 12,5 см. Силы оказались неравными, и победитель ушёл, а проигравший, получив многочисленные раны, остался на поле брани. Спустя несколько дней он вышел на дорогу, где и умер. Труп животного передан на экспертизу в центр "Амурский тигр".