Финансист Суверов оценил шансы рубля на укрепление весной

Радикального укрепления российской валюты весной, скорее всего, не произойдёт. С таким прогнозом выступил инвестиционный стратег Сергей Суверов. По его словам, укрепление если и произойдёт, то будет незначительным — на два – два с половиной рубля.

Суверов в беседе с агентством "Прайм" при этом подчёркивает, что всё может поменяться при переходе нефтяного рынка от дефицита к профициту и повышении учётной ставки в США. С учётом цен на нефть, которые уверенно смотрят на уровень 100 долларов за баррель, рубль должен бы быть неизмеримо крепче. Вероятно, в районе 60–65 рублей за доллар.

"Остаётся только надеяться на то, что геополитический дисконт весной должен уменьшиться, так как ситуация может стать более ясной, и, если так называемого вторжения не произойдёт, рубль получит шанс на догоняющий рост вслед за нефтью и ставками", — заявил Сергей Суверов, добавив, что российская валюта в последнее время практически отвязалась от нефти.