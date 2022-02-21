Белый дом подтвердил готовность Байдена к встрече с Путиным

Президент США Джо Байден готов провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным, но при условии, что Россия не вторгнется на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь главы Белого дома Джен Псаки. Так она прокомментировала сообщения Елисейского дворца о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон получил согласие Путина и Байдена на их встречу.

Как отмечается в распространённом заявлении Псаки, Байден неоднократно давал понять, что США "привержены дипломатическому взаимодействию, пока не начнётся вторжение". На этой неделе ожидается встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена, "если Россия не предпримет военных действий".

"Президент Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом Путиным после этих контактов, опять же, если не будет вторжения. Мы всегда готовы к дипломатии", — заключила Псаки.