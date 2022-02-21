Белый дом подтвердил готовность Байдена к встрече с Путиным
Предполагается, что саммит может состояться в продолжение переговоров глав двух внешнеполитических ведомств. Псаки заверила, что США "всегда готовы к дипломатии".
Президент США Джо Байден готов провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным, но при условии, что Россия не вторгнется на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь главы Белого дома Джен Псаки. Так она прокомментировала сообщения Елисейского дворца о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон получил согласие Путина и Байдена на их встречу.
Как отмечается в распространённом заявлении Псаки, Байден неоднократно давал понять, что США "привержены дипломатическому взаимодействию, пока не начнётся вторжение". На этой неделе ожидается встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена, "если Россия не предпримет военных действий".
"Президент Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом Путиным после этих контактов, опять же, если не будет вторжения. Мы всегда готовы к дипломатии", — заключила Псаки.
Как сообщал Лайф, Макрон предложил после этого саммита провести встречу со всеми заинтересованными сторонами по теме безопасности в Европе. Какие-то конкретные даты, когда могут состояться переговоры Путина и Байдена, пока не известны. Кремль также пока не подтверждал согласие Москвы.
Ещё с осени прошлого года в западных СМИ обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Так, ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью.
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