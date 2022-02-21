Глава ЕК назвала экономические санкции "самым мощным рычагом" воздействия на РФ
Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что это поможет отговорить Москву от плана нападения на Украину, в существовании которого так уверен Запад.
В случае гипотетического вторжения России на Украину экономические санкции — самый мощный рычаг воздействия на Москву, имеющийся у ЕС, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что это способ отрезать РФ от всех финансовых рынков.
"Если Владимир Путин начнёт войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть, — экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое звено России. Финансовые санкции означали бы, что Россия будет практически отрезана от международных финансовых рынков", — заявила фон дер Ляйен в интервью германскому телеканалу ARD.
Вопрос о том, означает ли это отключение РФ от системы межбанковских платежей SWIFT, глава ЕК оставила открытым. По её словам, экономические санкции затронут "все товары, которые России необходимы для модернизации и диверсификации экономики", но которые производятся европейскими странами. Санкционные меры, уточнила Урсула фон дер Ляйен, поддерживают США, Канада и Великобритания. Глава ЕК надеется отговорить Москву от возможного плана нападения на Украину, в существовании которого Запад уверен.
Ранее Лайф писал, что Кулеба потребовал от Запада введения "хотя бы части" подготовленных санкций против России. Глава МИД Украины также отметил, что Киев готовится к любому сценарию, поэтому попросил западных партнёров продолжать поставки оружия и "всего, что нужно для укрепления вооружённых сил страны".
Лайф напоминает, что с осени прошлого года в западных СМИ обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Так, ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью.
Обложка © Twitter / Ursula von der Leyen