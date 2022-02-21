Глава ЕК назвала экономические санкции "самым мощным рычагом" воздействия на РФ

В случае гипотетического вторжения России на Украину экономические санкции — самый мощный рычаг воздействия на Москву, имеющийся у ЕС, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что это способ отрезать РФ от всех финансовых рынков.

"Если Владимир Путин начнёт войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть, — экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое звено России. Финансовые санкции означали бы, что Россия будет практически отрезана от международных финансовых рынков", — заявила фон дер Ляйен в интервью германскому телеканалу ARD.

Вопрос о том, означает ли это отключение РФ от системы межбанковских платежей SWIFT, глава ЕК оставила открытым. По её словам, экономические санкции затронут "все товары, которые России необходимы для модернизации и диверсификации экономики", но которые производятся европейскими странами. Санкционные меры, уточнила Урсула фон дер Ляйен, поддерживают США, Канада и Великобритания. Глава ЕК надеется отговорить Москву от возможного плана нападения на Украину, в существовании которого Запад уверен.