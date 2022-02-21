Бастрыкин рассказал о результатах ДНК-экспертизы останков царской семьи
Образцы сравнивались с генетическим профилем из крови, изъятой с рубашки Николая II, хранящейся в Эрмитаже, и совпадение оказалось почти 100-процентным.
Эксперты Следственного комитета установили с помощью ДНК-исследований практически 100-процентную принадлежность найденных под Екатеринбургом останков членам царской семьи. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
"Костные фрагменты останков N4, которые идентифицированы как Николай Александрович Романов, в ходе экспертиз сравнивались с биологическими образцами, полученными от останков Александра III. Их результаты подтвердили вероятность отцовства на 99,9999988 процента, что подтверждает принадлежность этих останков Николаю II", — сказал Бастрыкин в интервью, размещённом в воскресенье на сайте "Российской газеты".
Останки сравнивались с генетическим профилем из крови, изъятой с рубашки Николая II, хранящейся в Эрмитаже. Также отдельное сравнение проведено по мужской линии Романовых. Быстрыкин сообщил, что в ходе него выделен образец ДНК из биологических тканей (крови), изъятых с предметов одежды Александра II.
"Были установлены генетические признаки всех 11 человек, при этом семь из них образуют семейную группу, а ещё четверо принадлежат отдельным лицам, не связанным кровным родством ни с семейной группой, ни между собой", — заявил Александр Бастрыкин.
В семейную группу входят мужчина, пять женщин и мальчик-подросток. По словам главы СК, между останками N4 и ещё пятью останками эксперты установили наличие родственной связи "отец – дети".
Напомним, последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в 1918 году в Екатеринбурге. В 1991 году было обнаружено захоронение, предположительно, останков Николая II, императрицы Александры Фёдоровны, великих княжон Ольги, Татьяны и Анастасии, а также лиц из их окружения. В 2007 году нашли останки, которые могли принадлежать цесаревичу Алексею и княжне Марии. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых и предложили провести новые экспертизы.
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