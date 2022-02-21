Американцы призвали посольство объяснить сообщения об "угрозах атак" в России
Некоторые выразили искреннее удивление по поводу того, что Госдепартамент, распространяя такие громкие сообщения, беспечно ссылается на "некоторые СМИ".
Граждане США потребовали объяснить срочное предупреждение американского посольства в Москве о якобы существующих для них в России угрозах с рекомендацией самостоятельной эвакуации из страны. В комментариях к публикации пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца его соотечественники задались вопросом, откуда взята эта информация, и просили уточнить, насколько достоверны источники.
"По сообщениям СМИ…" Я ожидаю более точной и достоверной информации от своего правительства", — написал Хосе Дейнес в "Твиттере".
"Продумайте планы эвакуации, которые бы не требовали содействия правительства США". Пожалуйста, объясните ситуацию более подробно", — обратился к посольству Марк Мёрфи.
"Согласно источникам СМИ..." Я не знал, что Госдепартамент опирается на источники СМИ... Это смешно", — считает Михаил Якобсон.
"Имейте планы эвакуации, которые не зависят от помощи правительства США". После Афганистана в этом никто не должен сомневаться", — пишет Чай Джорджии.
При этом есть те, кто всерьёз обеспокоился происходящим и просит ответа, "не нападает ли там" Россия на американское посольство. Другие, и таких большинство, иронизируют по поводу происхождения подобных сообщений, намекая, что тот, кто писал это, "принял запрещённые вещества" и паникует под их воздействием. Третьи откровенно сердятся: "То, что вы делаете, выходит за все грани".
"Не могу припомнить подобного": Предупреждение об опасности для американцев в России удивило экс-посла Макфола
Ранее Лайф сообщал, что США выпустили предупреждение о возможной опасности для американцев в России. К примеру, гражданам Соединённых Штатов не рекомендуется находиться в регионах, граничащих с Украиной, а также пересекать их, направляясь в эту страну.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время.
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