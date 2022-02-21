Американцы призвали посольство объяснить сообщения об "угрозах атак" в России

Граждане США потребовали объяснить срочное предупреждение американского посольства в Москве о якобы существующих для них в России угрозах с рекомендацией самостоятельной эвакуации из страны. В комментариях к публикации пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца его соотечественники задались вопросом, откуда взята эта информация, и просили уточнить, насколько достоверны источники.

"По сообщениям СМИ…" Я ожидаю более точной и достоверной информации от своего правительства", — написал Хосе Дейнес в "Твиттере".

"Продумайте планы эвакуации, которые бы не требовали содействия правительства США". Пожалуйста, объясните ситуацию более подробно", — обратился к посольству Марк Мёрфи.

"Согласно источникам СМИ..." Я не знал, что Госдепартамент опирается на источники СМИ... Это смешно", — считает Михаил Якобсон.

"Имейте планы эвакуации, которые не зависят от помощи правительства США". После Афганистана в этом никто не должен сомневаться", — пишет Чай Джорджии.

При этом есть те, кто всерьёз обеспокоился происходящим и просит ответа, "не нападает ли там" Россия на американское посольство. Другие, и таких большинство, иронизируют по поводу происхождения подобных сообщений, намекая, что тот, кто писал это, "принял запрещённые вещества" и паникует под их воздействием. Третьи откровенно сердятся: "То, что вы делаете, выходит за все грани".