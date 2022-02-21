Инфекционист Поздняков заявил о наличии антител к коронавирусу у 80% россиян

Отмечается, что коронавирус, как и большинство других вирусов, представляет собой белковый шарик, который хранит внутри свою генетическую информацию — "инструкцию по сборке". Он покрыт шипами — S-белками, которые помогают ему проникать внутрь клеток. Наличие антител к нему свидетельствует о том, что организм уже встречался с вирусом. Поздняков подчеркнул также, что "омикроном" болеют много, но при этом относительно немногие попадают в стационар. И это, по словам врача, коррелирует с данными исследования о масштабе иммунной защиты у россиян.