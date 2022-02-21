Инфекционист Поздняков заявил о наличии антител к коронавирусу у 80% россиян
Медик объясняет это очень высокой заразностью штамма "омикрон" и тем, что многие его легко переносят, не попадают в стационар.
Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 80%, считает инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Такие выводы он делает на основании результатов лабораторных обследований нескольких миллионов россиян на антитела к S-белку коронавируса.
"Более 80% людей по всей стране тем или иным способом проиммунизированы от коронавируса — либо провакцинированы, либо переболели, но в любом случае имеют антитела", — сказал Поздняков в интервью РИА "Новости".
Отмечается, что коронавирус, как и большинство других вирусов, представляет собой белковый шарик, который хранит внутри свою генетическую информацию — "инструкцию по сборке". Он покрыт шипами — S-белками, которые помогают ему проникать внутрь клеток. Наличие антител к нему свидетельствует о том, что организм уже встречался с вирусом. Поздняков подчеркнул также, что "омикроном" болеют много, но при этом относительно немногие попадают в стационар. И это, по словам врача, коррелирует с данными исследования о масштабе иммунной защиты у россиян.
Ранее Лайф сообщал, что в центре Гамалеи рассказали о работе над новым лекарством от ковида на основе антител. Препарат защитит пациентов с осложнениями, которые потенциально могут тяжело переносить вирус.
Обложка © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков