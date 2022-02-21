Госдеп назвал увеличение сил НАТО в Польше оборонительным и соразмерным
США и Великобритания дополнительно перебросили ряд подразделений, нарастив общую численность своих военнослужащих в этой стране на несколько тысяч человек.
Учения НАТО, которые начались в Польше, не нацелены на провокацию. Об этом заявили в Госдепартаменте США.
"Размещение сил НАТО всегда оборонительно и соразмерно. Оно не нацелено на провокацию конфликта, а наоборот — на его предупреждение", — сообщили в пресс-службе Госдепа в беседе с РИА "Новости".
Ранее США и Великобритания дополнительно перебросили в Польшу 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно. Затем Пентагон сообщил о переброске в Польшу ещё трёх тысяч военнослужащих.
Как рассказывал Лайф, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США направить дополнительный воинский контингент в Европу ведёт к усилению напряжённости. Он напомнил, что Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать ситуацию, но, к сожалению, это до сих пор происходит.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время.
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