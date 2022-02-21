Госдеп назвал увеличение сил НАТО в Польше оборонительным и соразмерным

Учения НАТО, которые начались в Польше, не нацелены на провокацию. Об этом заявили в Госдепартаменте США.

"Размещение сил НАТО всегда оборонительно и соразмерно. Оно не нацелено на провокацию конфликта, а наоборот — на его предупреждение", — сообщили в пресс-службе Госдепа в беседе с РИА "Новости".

Ранее США и Великобритания дополнительно перебросили в Польшу 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно. Затем Пентагон сообщил о переброске в Польшу ещё трёх тысяч военнослужащих.