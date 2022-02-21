НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 02:48

Госдеп назвал увеличение сил НАТО в Польше оборонительным и соразмерным

США и Великобритания дополнительно перебросили ряд подразделений, нарастив общую численность своих военнослужащих в этой стране на несколько тысяч человек.

Учения НАТО, которые начались в Польше, не нацелены на провокацию. Об этом заявили в Госдепартаменте США.

"Размещение сил НАТО всегда оборонительно и соразмерно. Оно не нацелено на провокацию конфликта, а наоборот на его предупреждение", — сообщили в пресс-службе Госдепа в беседе с РИА "Новости".

Ранее США и Великобритания дополнительно перебросили в Польшу 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно. Затем Пентагон сообщил о переброске в Польшу ещё трёх тысяч военнослужащих.

Министр обороны Польши Блащак сообщил о согласии Госдепа США продать 250 танков Abrams

Министр обороны Польши Блащак сообщил о согласии Госдепа США продать 250 танков Abrams

Как рассказывал Лайф, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США направить дополнительный воинский контингент в Европу ведёт к усилению напряжённости. Он напомнил, что Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать ситуацию, но, к сожалению, это до сих пор происходит.

В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время.

Обложка © Pixabay

Артем Порвин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1