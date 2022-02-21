Утром украинские силовики активизировали обстрел территории ЛНР
С четырёх утра было разрушено уже четыре жилых дома в разных районах республики. По данным ЛНР, применяются различные калибры и стрелковое вооружение.
Утром в понедельник украинские силовики активизировали обстрелы территории Луганской Народной Республики. Об этом свидетельствуют сообщения представительства ЛНР в Совместном центре по координации и контролю огня (СЦКК).
По его данным, с 4:35 до 5:43 утра было разрушено четыре жилых дома. Один из них находится в садоводческом кооперативе "Пригородное" в районе памятника "Князь Игорь". Три других — в посёлке Красный Яр, который фактически считается пригородом Луганска.
Согласно информации представительства в СЦКК, в основном обстрелы ведутся из СПГ, но местные жители сообщают, что слышны также звуки применения тяжёлого вооружения. Канонада слышна в разных частях Луганска.
Ранее Лайф писал, что за прошлые сутки киевские силовики произвели 63 обстрела территории Луганской Народной Республики. Сообщалось о двух погибших мирных жителях.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.
Обложка © ТАСС / Александр Река