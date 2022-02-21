ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 февраля 2022, 03:22

Утром украинские силовики активизировали обстрел территории ЛНР

С четырёх утра было разрушено уже четыре жилых дома в разных районах республики. По данным ЛНР, применяются различные калибры и стрелковое вооружение.

Утром в понедельник украинские силовики активизировали обстрелы территории Луганской Народной Республики. Об этом свидетельствуют сообщения представительства ЛНР в Совместном центре по координации и контролю огня (СЦКК).

По его данным, с 4:35 до 5:43 утра было разрушено четыре жилых дома. Один из них находится в садоводческом кооперативе "Пригородное" в районе памятника "Князь Игорь". Три других — в посёлке Красный Яр, который фактически считается пригородом Луганска.

Согласно информации представительства в СЦКК, в основном обстрелы ведутся из СПГ, но местные жители сообщают, что слышны также звуки применения тяжёлого вооружения. Канонада слышна в разных частях Луганска.

Опубликовано видео из дома в ЛНР, где в ходе обстрела погибли двое мирных жителей
Опубликовано видео из дома в ЛНР, где в ходе обстрела погибли двое мирных жителей

Ранее Лайф писал, что за прошлые сутки киевские силовики произвели 63 обстрела территории Луганской Народной Республики. Сообщалось о двух погибших мирных жителях.

Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.

BannerImage

Обложка © ТАСС / Александр Река

Артем Порвин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar