Утром украинские силовики активизировали обстрел территории ЛНР

С четырёх утра было разрушено уже четыре жилых дома в разных районах республики. По данным ЛНР, применяются различные калибры и стрелковое вооружение.

Утром в понедельник украинские силовики активизировали обстрелы территории Луганской Народной Республики. Об этом свидетельствуют сообщения представительства ЛНР в Совместном центре по координации и контролю огня (СЦКК).

По его данным, с 4:35 до 5:43 утра было разрушено четыре жилых дома. Один из них находится в садоводческом кооперативе "Пригородное" в районе памятника "Князь Игорь". Три других — в посёлке Красный Яр, который фактически считается пригородом Луганска.

Согласно информации представительства в СЦКК, в основном обстрелы ведутся из СПГ, но местные жители сообщают, что слышны также звуки применения тяжёлого вооружения. Канонада слышна в разных частях Луганска.

Ранее Лайф писал, что за прошлые сутки киевские силовики произвели 63 обстрела территории Луганской Народной Республики. Сообщалось о двух погибших мирных жителях.