"Не смог выбраться из дома": Сахалинцы делятся видео с последствиями удара мощного циклона
Жители региона шутят, что некоторым повезло: их дворы занесло настолько, что можно не идти на работу. Местные власти призывали переводить сотрудников на удалёнку.
Циклон, который обрушился на Сахалин, заставил многих местных жителей остаться дома: улицы настолько замело, что по многим невозможно пройти пешком, не то что проехать на автомобиле. Островитяне делятся в социальных сетях видео с последствиями удара стихии.
Как пишет РИА "Сахалин-Курилы", некоторые еле смогли открыть подъездные двери. На работу нужно было идти не всем: власти Южно-Сахалинска рекомендовали компаниям и предприятиям временно ввести удалёнку.
Сахалинец с трудом открывает дверь подъезда и показывает сугробы. Видео © Instagram / incident65
"А кто-то из коллег вообще не смог выбраться из дома — у них уже дворы замело. Вот они "везучие", — шутит жительница города Алиса.
Сахалинцы самостоятельно расчищают дворы от снега. Видео © Instagram / incident65
Впрочем, такими снегопадами сахалинцев не удивить. Некоторые сами вышли с утра на уборку снега, не дожидаясь коммунальной техники. А один даже отправился по делам на велосипеде, изрядно удивив водителя, снявшего его на видео.
Некоторые сахалинцы передвигаются по сугробам на велосипеде. Видео © Instagram / incident65
Лайф уже рассказывал, что на Сахалине из-за циклона отменяют занятия и закрывают дороги. Школы оперативно переведены на удалённый формат работы. Из-за непогоды приостановлена работа паромной переправы на материк.
Обложка © ВКонтакте / Город Южно-Сахалинск