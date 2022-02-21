"Не смог выбраться из дома": Сахалинцы делятся видео с последствиями удара мощного циклона

Циклон, который обрушился на Сахалин, заставил многих местных жителей остаться дома: улицы настолько замело, что по многим невозможно пройти пешком, не то что проехать на автомобиле. Островитяне делятся в социальных сетях видео с последствиями удара стихии.

Как пишет РИА "Сахалин-Курилы", некоторые еле смогли открыть подъездные двери. На работу нужно было идти не всем: власти Южно-Сахалинска рекомендовали компаниям и предприятиям временно ввести удалёнку.

Сахалинец с трудом открывает дверь подъезда и показывает сугробы. Видео © Instagram / incident65

"А кто-то из коллег вообще не смог выбраться из дома — у них уже дворы замело. Вот они "везучие", — шутит жительница города Алиса.

Сахалинцы самостоятельно расчищают дворы от снега. Видео © Instagram / incident65

Впрочем, такими снегопадами сахалинцев не удивить. Некоторые сами вышли с утра на уборку снега, не дожидаясь коммунальной техники. А один даже отправился по делам на велосипеде, изрядно удивив водителя, снявшего его на видео.

Некоторые сахалинцы передвигаются по сугробам на велосипеде. Видео © Instagram / incident65