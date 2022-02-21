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21 февраля, 03:35

"Не смог выбраться из дома": Сахалинцы делятся видео с последствиями удара мощного циклона

Жители региона шутят, что некоторым повезло: их дворы занесло настолько, что можно не идти на работу. Местные власти призывали переводить сотрудников на удалёнку.

Циклон, который обрушился на Сахалин, заставил многих местных жителей остаться дома: улицы настолько замело, что по многим невозможно пройти пешком, не то что проехать на автомобиле. Островитяне делятся в социальных сетях видео с последствиями удара стихии.

Как пишет РИА "Сахалин-Курилы", некоторые еле смогли открыть подъездные двери. На работу нужно было идти не всем: власти Южно-Сахалинска рекомендовали компаниям и предприятиям временно ввести удалёнку.

Сахалинец с трудом открывает дверь подъезда и показывает сугробы. Видео © Instagram / incident65

"А кто-то из коллег вообще не смог выбраться из дома — у них уже дворы замело. Вот они "везучие", — шутит жительница города Алиса.

Сахалинцы самостоятельно расчищают дворы от снега. Видео © Instagram / incident65

Впрочем, такими снегопадами сахалинцев не удивить. Некоторые сами вышли с утра на уборку снега, не дожидаясь коммунальной техники. А один даже отправился по делам на велосипеде, изрядно удивив водителя, снявшего его на видео.

Некоторые сахалинцы передвигаются по сугробам на велосипеде. Видео © Instagram / incident65

Сотрудники ДПС на Сахалине пробежали 4 км, вызволяя автоколонну из сугробов

Сотрудники ДПС на Сахалине пробежали 4 км, вызволяя автоколонну из сугробов

Лайф уже рассказывал, что на Сахалине из-за циклона отменяют занятия и закрывают дороги. Школы оперативно переведены на удалённый формат работы. Из-за непогоды приостановлена работа паромной переправы на материк.

Обложка © ВКонтакте / Город Южно-Сахалинск

Артем Порвин

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