Салливан заявил о возможных новых трудностях в работе Посольства США

Посол США в Москве Джон Салливан заявил о возможном возникновении осложнений в работе американского представительства, если Москва "продолжит высылать дипломатов".

"Если российские власти продолжат высылки, посольству будет очень сложно продолжать безопасно функционировать", — заявил Салливан в интервью газете Politico.

По его словам, в залах и кабинетах посольства "по большей части тихо". Есть несколько этажей, которые вовсе не заняты. Больше всего дипломат выразил опасения по поводу получения виз для сотрудников, которые должны "обслуживать и заменять" инфраструктуру в здании. Они могут понадобиться, по его мнению, из-за проблем с лифтами, генераторами и водяными насосами. В целом же он отметил, что работа ему нравится.

"Мне не за что извиняться, потому что я люблю свою работу и люблю работать с моими коллегами в посольстве в Москве", — заявил Салливан.