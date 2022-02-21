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21 февраля, 04:05

Салливан заявил о возможных новых трудностях в работе Посольства США

Самые большие опасения у дипломата вызывают потенциальные проблемы с техбезопасностью, потому что, по его словам, из-за виз трудно будет найти персонал в этой сфере.

<p>Посол США Джон Салливан. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Посол США Джон Салливан. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Посол США в Москве Джон Салливан заявил о возможном возникновении осложнений в работе американского представительства, если Москва "продолжит высылать дипломатов".

"Если российские власти продолжат высылки, посольству будет очень сложно продолжать безопасно функционировать", — заявил Салливан в интервью газете Politico.

По его словам, в залах и кабинетах посольства "по большей части тихо". Есть несколько этажей, которые вовсе не заняты. Больше всего дипломат выразил опасения по поводу получения виз для сотрудников, которые должны "обслуживать и заменять" инфраструктуру в здании. Они могут понадобиться, по его мнению, из-за проблем с лифтами, генераторами и водяными насосами. В целом же он отметил, что работа ему нравится.

"Мне не за что извиняться, потому что я люблю свою работу и люблю работать с моими коллегами в посольстве в Москве", — заявил Салливан.

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Ранее сообщалось, что Москва выслала из России заместителя посла США Барта Гормана. Вашингтон назвал это "эскалационным шагом" и рассматривает возможность ответных мер. Позднее Захарова рассказала причину высылки. Она обратила внимание, что Вашингтон и западные СМИ преподносят эту информацию как недружественный шаг Москвы.

Арина Родионова

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