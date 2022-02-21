Reuters: США готовят ограничения трансакций для банков России
По данным агентства, задействовать их администрация Белого дома намерена только в случае, если Россия совершит вторжение на Украину. В Кремле сообщения о таких планах Москвы опровергают.
Власти Соединённых Штатов подготовили предварительный пакет новых санкций против России, и он включает среди прочего запрет на обработку трансакций крупных банков РФ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Подчёркивается, что речь идёт именно о "предварительном" пакете ограничительных мер, который Вашингтон задействует только в случае "вторжения" России на Украину. Как отмечается, цель таких мер — нанести ущерб российской экономике при помощи разрыва корреспондентских отношений между банками.
Ранее Лайф писал, что Кулеба потребовал от Запада введения "хотя бы части" подготовленных санкций против России. Глава МИД Украины также отметил, что Киев готовится к любому сценарию, и попросил западных партнёров продолжать поставки оружия и "всего, что нужно для укрепления вооружённых сил страны".
Лайф напоминает, что с осени прошлого года в западных СМИ обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Так, ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью.
Обложка © Shutterstock