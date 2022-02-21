Reuters: США готовят ограничения трансакций для банков России

Власти Соединённых Штатов подготовили предварительный пакет новых санкций против России, и он включает среди прочего запрет на обработку трансакций крупных банков РФ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Подчёркивается, что речь идёт именно о "предварительном" пакете ограничительных мер, который Вашингтон задействует только в случае "вторжения" России на Украину. Как отмечается, цель таких мер — нанести ущерб российской экономике при помощи разрыва корреспондентских отношений между банками.