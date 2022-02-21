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21 февраля, 04:43

Юрист Нечаева напомнила россиянам о шестидневной рабочей неделе в марте

Она будет у тех, кто работает по стандартному пятидневному графику. После этого будет три дня отдыха — с 6 по 8 марта — в честь Международного женского дня.

В марте россиян ждёт шестидневная рабочая неделя, а после — целых три дня отдыха. Об этом напомнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

В беседе с РИА "Новости" она отметила, что 23 Февраля россияне смогут отдохнуть, а предыдущий рабочий день будет сокращён на час, так как вторник будет предпраздничным.

"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте нас ждёт ударная шестидневная рабочая неделя — с 28 февраля по 5 марта (рабочая суббота, зато предпраздничный день, работаем на один час меньше)", — отметила Нечаева.

Шестидневка в марте будет у тех, кто работает по стандартному пятидневному графику. После этого россиян ждут три дня отдыха — с 6 по 8 марта.

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Ранее Лайф рассказывал о самых популярных направлениях у россиян для отдыха на 23 Февраля. Так, например, в топ-5 для женских компаний вошла Махачкала, а мужчины любят Уфу. Из зарубежных стран высок спрос на Турцию, ОАЭ и Таиланд.

Обложка © Pixabay

Артем Порвин

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