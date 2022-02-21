"Выглядело как издевательство": Австралия потребовала расследования "лазерного" инцидента с китайским кораблём

Канберра потребует от Пекина расследования инцидента с наведением китайским военным кораблём лазера на самолёт австралийских ВВС, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

"Они должны провести расследование, чтобы понять, как это произошло. Это непрофессиональные и безрассудные действия со стороны Военно-морского флота КНР, и мы хотим получить ответ на вопрос об их причинах", — заявил Моррисон в эфире радиостанции Tasmania Talks.

По его словам, наведение лазера на борт самолёта ВВС Австралии выглядело как запугивание и издевательство. Именно поэтому, по словам австралийского премьера, власти КНР должны объяснить причины не только Австралии, но и всем странам региона.

Инцидент произошёл 17 февраля. Экипаж самолёта австралийских ВВС P-8A "Посейдон" во время патрулирования северных территориальных вод Австралии обнаружил луч лазера, наведённый на свой борт с корабля ВМС Китая.