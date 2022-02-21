"Выглядело как издевательство": Австралия потребовала расследования "лазерного" инцидента с китайским кораблём
Экипаж "Посейдона" во время патрулирования северных территориальных вод обнаружил луч лазера, наведённый на свой борт с корабля ВМС Китая.
Канберра потребует от Пекина расследования инцидента с наведением китайским военным кораблём лазера на самолёт австралийских ВВС, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
"Они должны провести расследование, чтобы понять, как это произошло. Это непрофессиональные и безрассудные действия со стороны Военно-морского флота КНР, и мы хотим получить ответ на вопрос об их причинах", — заявил Моррисон в эфире радиостанции Tasmania Talks.
По его словам, наведение лазера на борт самолёта ВВС Австралии выглядело как запугивание и издевательство. Именно поэтому, по словам австралийского премьера, власти КНР должны объяснить причины не только Австралии, но и всем странам региона.
Инцидент произошёл 17 февраля. Экипаж самолёта австралийских ВВС P-8A "Посейдон" во время патрулирования северных территориальных вод Австралии обнаружил луч лазера, наведённый на свой борт с корабля ВМС Китая.
А ранее Лайф писал, что ранее Китай обвинил США в создании угрозы безопасности в Тайваньском проливе. Некоторые военные подразделения КНР были переведены в высокую степень боевой готовности из-за действий американского корабля.
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