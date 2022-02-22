Песков: Вопрос о гарантиях безопасности выходит на первый план после признания ДНР и ЛНР

В числе актуальных тем он выделил прекращение Украиной агрессивных действий, отказ Незалежной от силовых методов в урегулировании тех или иных вопросов и другие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос выполнения "Минска-2" больше не стоит на повестке дня в переговорном процессе "нормандской четвёрки". Теперь же на первый план выходит тема гарантий безопасности для России.