ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 11:37

Песков: Вопрос о гарантиях безопасности выходит на первый план после признания ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитий Песков. Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитий Песков. Фото © Kremlin.ru

В числе актуальных тем он выделил прекращение Украиной агрессивных действий, отказ Незалежной от силовых методов в урегулировании тех или иных вопросов и другие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос выполнения "Минска-2" больше не стоит на повестке дня в переговорном процессе "нормандской четвёрки". Теперь же на первый план выходит тема гарантий безопасности для России.

"Тема прекращения Украиной агрессивных действий, тема отказа Украины от силовых методов в урегулировании тех или иных вопросов, а главное — тема гарантий безопасности для РФ. Она не только сохраняет свою актуальность, но и становится гораздо более важной, чем была", — отметил Песков.

Песков: Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали
Песков: Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали

А ранее Песков заявил, что Россия всё ещё открыта к дипломатическим контактам с оппонентами. Представитель Кремля при этом назвал крайне нежелательным разрыв дипломатических отношений с Украиной.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar