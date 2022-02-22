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22 февраля, 11:37

Песков: Вопрос о гарантиях безопасности выходит на первый план после признания ДНР и ЛНР

В числе актуальных тем он выделил прекращение Украиной агрессивных действий, отказ Незалежной от силовых методов в урегулировании тех или иных вопросов и другие.

<p>Пресс-секретарь президента РФ Дмитий Песков. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/17173/photos/14135" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Пресс-секретарь президента РФ Дмитий Песков. Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос выполнения "Минска-2" больше не стоит на повестке дня в переговорном процессе "нормандской четвёрки". Теперь же на первый план выходит тема гарантий безопасности для России.

"Тема прекращения Украиной агрессивных действий, тема отказа Украины от силовых методов в урегулировании тех или иных вопросов, а главное — тема гарантий безопасности для РФ. Она не только сохраняет свою актуальность, но и становится гораздо более важной, чем была", — отметил Песков.

Песков: Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали

Песков: Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали

А ранее Песков заявил, что Россия всё ещё открыта к дипломатическим контактам с оппонентами. Представитель Кремля при этом назвал крайне нежелательным разрыв дипломатических отношений с Украиной.

Николь Вербер

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