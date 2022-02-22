Песков: Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали

Напомним, вопрос о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса будет рассмотрен сегодня на внеплановом заседании Совета Федерации.

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут признаны Москвой в тех границах, в которых они себя провозглашали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.