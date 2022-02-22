Песков: Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали
Напомним, вопрос о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса будет рассмотрен сегодня на внеплановом заседании Совета Федерации.
Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут признаны Москвой в тех границах, в которых они себя провозглашали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"[Признаем] в тех границах, в которых они себя провозглашали", — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совбеза. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника из-за обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
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