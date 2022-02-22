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22 февраля, 11:00

Песков: Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали

Напомним, вопрос о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса будет рассмотрен сегодня на внеплановом заседании Совета Федерации.

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут признаны Москвой в тех границах, в которых они себя провозглашали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"[Признаем] в тех границах, в которых они себя провозглашали", — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Совфед внёс в повестку заседания вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

Совфед внёс в повестку заседания вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

Напомним, указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совбеза. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника из-за обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

Обложка © Shutterstock

Александр Юнашев

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