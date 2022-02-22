Стрелка из московского МФЦ Глазова признали невменяемым
Однако он с этим не соглашается и заявляет, что считает себя совершенно здоровым. При этом мужчина не верит, что от его выстрелов кто-то погиб.
Москвича Сергея Глазова, который в декабре прошлого года устроил стрельбу в столичном МФЦ "Рязанский", признан невменяемым. Об этом пишет RT в своём телеграм-канале со ссылкой на источник.
Как уточняется, стрелка признали невменяемым по результатам экспертизы специалистов НИИ имени Сербского. Однако сам он с этим фактом не соглашается и заявляет, что считает себя совершенно здоровым. При этом Глазов не верит, что от его выстрелов кто-то погиб.
Напомним, что 7 декабря Глазов открыл огонь в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё несколько пострадали, в том числе десятилетний ребёнок. Глазова задержали, а после отправили в СИЗО. На допросе он заявил, что боевой пистолет был ему необходим для защиты от "уголовного общества, порождённого выдуманной коронавирусной инфекцией". Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка, представят к награде. Также МВД наградит мужчину, который помог полицейскому обезвредить преступника. В Правительстве Москвы сообщили, что выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей.
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