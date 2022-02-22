Стрелка из московского МФЦ Глазова признали невменяемым

Москвича Сергея Глазова, который в декабре прошлого года устроил стрельбу в столичном МФЦ "Рязанский", признан невменяемым. Об этом пишет RT в своём телеграм-канале со ссылкой на источник.

Как уточняется, стрелка признали невменяемым по результатам экспертизы специалистов НИИ имени Сербского. Однако сам он с этим фактом не соглашается и заявляет, что считает себя совершенно здоровым. При этом Глазов не верит, что от его выстрелов кто-то погиб.