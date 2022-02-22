Бизнес-коуч Кремлёва объяснила, кому не подойдёт работа фрилансером
По её словам, часто мечты о свободном графике без злобного начальства быстро разбиваются об отсутствие самодисциплины и человеческую лень.
Многие наёмные работники мечтают стать фрилансерами, но не все осознают, с чем им предстоит столкнуться. Если сотрудник в офисе трудится из-под палки, то во фрилансе ситуация будет только хуже, рассказала бизнес-коуч Марина Кремлёва "Газете.ru".
"Романтизированное представление о том, что будет свободный график и отсутствие злобного начальства, быстро разбивается о самодисциплину и человеческую лень", — объяснила эксперт.
Кремлёва указала, что самонаём подойдёт не всем: самое большое противопоказание для тех, кто работает "не по любви". Столкнутся со сложностями и некоммуникабельные и неорганизованные люди, так как планирование и системность очень важны в "свободном плавании". Предстоит приготовиться и к отсутствию больничных, отпусков, а также текучке вместо распределения приоритетов среди важных дел.
"Первое время сказочная жизнь фрилансера будет далека от мечты. Но важно идти своим курсом, со временем всё встанет на рельсы", — заключила бизнес-коуч.
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