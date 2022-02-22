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22 февраля, 09:33

Россиянам объяснили, кто получит двойную зарплату за работу в праздники

Оплата труда в нерабочие дни регулируется законодательством и зависит от графика, который прописан в договоре с нанимателем.

Двойная зарплата при работе в выходные зависит от графика, но не все могут на неё рассчитывать, рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт отметил, что оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется законодательством, согласно которому работа в эти дни оплачивается в двойном размере. Иногда расчёт может быть выдан в одинарном размере, например, из-за графика, который прописан в трудовом договоре. Например, 7 марта в этом году считается выходным, а не праздничным днём, и если по плану сотрудник должен трудиться в выходные, то в этот день он получит деньги в одинарном размере.

"Важно учитывать, что бывают разные графики работы. Например, график сутки через трое предполагает работу в выходные, а значит, одинарную оплату. И только когда выходной станет ещё и праздничным днём, работник вправе рассчитывать на двойную оплату", объяснил юрист.

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Обложка © Shutterstock

Оксана Попова

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