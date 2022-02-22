Замглавы МИД Руденко оценил вероятность размещения военных баз России в ДНР и ЛНР

Он отметил, что указ о признании республик, который ранее подписал президент РФ Владимир Путин, подразумевает такую возможность.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что разговор о размещении российских военных баз в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) в данный момент не идёт.

"Ни о каких базах разговора не шло, при необходимости будет сделано всё что нужно", — сказал он журналистам, добавив, что указ о признании ДНР и ЛНР подразумевает такую возможность.