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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 09:28
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Замглавы МИД Руденко оценил вероятность размещения военных баз России в ДНР и ЛНР

Он отметил, что указ о признании республик, который ранее подписал президент РФ Владимир Путин, подразумевает такую возможность.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что разговор о размещении российских военных баз в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) в данный момент не идёт.

"Ни о каких базах разговора не шло, при необходимости будет сделано всё что нужно", — сказал он журналистам, добавив, что указ о признании ДНР и ЛНР подразумевает такую возможность.

Пасечник: ДНР и ЛНР попросили РФ о признании, когда обстановка накалилась до предела
Пасечник: ДНР и ЛНР попросили РФ о признании, когда обстановка накалилась до предела

Напомним, указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом России Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совета безопасности страны. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

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Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Николь Вербер
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