Пасечник: ДНР и ЛНР попросили РФ о признании, когда обстановка накалилась до предела
Руководитель ЛНР Леонид Пасечник. Фото © Twitter / glavalnr
По мнению главы республики, теперь у Луганска появилась "надёжная уверенность на мирное, процветающее будущее".
Глава ЛНР Леонид Пасечник от имени всех жителей поблагодарил президента России Владимира Путина за признание республик Донбасса. Он выразил уверенность в том, что ЛНР и РФ вместе смогут возродить славу региона, а также обеспечить жителям стабильность.
По мнению Пасечника, теперь у Луганска появилась "надёжная уверенность на мирное, процветающее будущее". В своём заявлении он подчеркнул, что обратился за помощью к российскому президенту, только когда обстановка на линии фронта накалилась до предела.
"Киев возобновил массированные обстрелы по всей линии фронта, с особой жестокостью начал подрывать покой и безопасность наших жителей, нам ничего не оставалось, как обратиться к России. Руководство страны услышало голос Донбасса и приняло судьбоносное, историческое решение — признать независимость и суверенитет народных республик, прекрасно осознавая все риски со стороны Запада", — заявил глава ЛНР.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.