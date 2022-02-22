Пасечник: ДНР и ЛНР попросили РФ о признании, когда обстановка накалилась до предела

По мнению главы республики, теперь у Луганска появилась "надёжная уверенность на мирное, процветающее будущее".

Глава ЛНР Леонид Пасечник от имени всех жителей поблагодарил президента России Владимира Путина за признание республик Донбасса. Он выразил уверенность в том, что ЛНР и РФ вместе смогут возродить славу региона, а также обеспечить жителям стабильность.

По мнению Пасечника, теперь у Луганска появилась "надёжная уверенность на мирное, процветающее будущее". В своём заявлении он подчеркнул, что обратился за помощью к российскому президенту, только когда обстановка на линии фронта накалилась до предела.